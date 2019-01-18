Son Dakika Haberleri: Pantolonsuz Metroya Binenlerden Deniz Kızlarına Kadar Haftanın No Comment Videoları

Pantolonsuz Metroya Binenlerden Deniz Kızlarına Kadar Haftanın No Comment Videoları

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nden İsviçre'ye oradan Finlandiya'ya kadar bu hafta yaşanan en ilginç görüntüler haftanın 'no comment'lerinde.

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Amerika Birleşik Devletleri'nden İsviçre'ye oradan Finlandiya'ya kadar bu hafta yaşanan en ilginç görüntüler haftanın 'no comment'lerinde.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:04 

Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Finlandiya, Dünya
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