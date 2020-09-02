Pantolonu içine 4 litre zeytinyağı koyup çaldı - Son Dakika

Eskişehir'de bir mağazadan, pantolonunun içinde toplam 4 litre zeytinyağı çalarak çıkan şüpheli görevli tarafından yakalanarak polise teslim edildi

Olay dün Emek mahallesinde bir mağazada meyana geldi. Mağazaya müşteri olarak giren D.A., pantolonunun içine 2 adet 2 şer litrelik zeytin yağı koyarak dışarı çıktı. Mağaza çalışanı H.T. durumu fark edip şahsı karşı kaldırımda yakalayarak polise teslim etti. Şüphelinin suçlamaları kabul ettiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - ESKİŞEHİR