Pantum, yeni ürününü satışa çıkardı

Lazer yazıcılar ve toner kartuşları üreticisi Pantum, dakikada 40 sayfa hıza sahip yazıcıyı piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Dünya genelindeki kullanıcılar için lazer yazıcılar ve toner kartuşları geliştiren, üreten ve satan Pantum, dakikada 40 sayfalık baskı hızlarına ulaşan yüksek kaliteli BP5100 ve BM 5100 serilerini piyasaya sürdüğünü açıkladı. İspanya'da satış sonrası hizmetlerini de başlatacak.

Evde baskı, uzaktan çalışma, eğitim ve kamu alanlarında kullanıma uygun olduğunun bildirildiği açıklamada tek adımda sürücü kurulumu, Wi-Fi-Direct, mobil baskı ve diğer işlevlere sahip olmanın yanı sıra, bu modellerin kompakt ve dayanıklı olup çoğu tüketicinin baskı ihtiyaçlarını karşılayacağı belirtildi. - İSTANBUL