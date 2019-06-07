Son Dakika Haberleri: PAOK FC'nin Sezondaki İlk Beş Asisti
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PAOK FC'nin Sezondaki İlk Beş Asisti

51 dakika önce

PAOK’un 2018/19’daki olağanüstü sezonundan sonra, bu sezonki en iyi beş asistin arkasına bakıyoruz. Diego Biseswar, Vierinha, Dimitrios Pelkas ve benzerlerinden en iyi yardımcıları inceleyin.

PAOK'un 2018/19'daki olağanüstü sezonundan sonra, bu sezonki en iyi beş asistin arkasına bakıyoruz. Diego Biseswar, Vierinha, Dimitrios Pelkas ve benzerlerinden en iyi yardımcıları inceleyin.
PAOK FC'nin Sezondaki İlk Beş Asisti
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:06 
Diego Biseswar, Spor
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