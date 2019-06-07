PAOK FC'nin Sezondaki İlk Beş Asisti
51 dakika önce
PAOK’un 2018/19’daki olağanüstü sezonundan sonra, bu sezonki en iyi beş asistin arkasına bakıyoruz. Diego Biseswar, Vierinha, Dimitrios Pelkas ve benzerlerinden en iyi yardımcıları inceleyin.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:06
PAOK'un 2018/19'daki olağanüstü sezonundan sonra, bu sezonki en iyi beş asistin arkasına bakıyoruz. Diego Biseswar
, Vierinha, Dimitrios Pelkas ve benzerlerinden en iyi yardımcıları inceleyin.
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