PAOK FC'nin Sezonu İlk 5 Golü

PAOK'un 2018/19 sezonundan itibaren ilk beş golünü kontrol edin. Sezonda PAOK, takımın Yunan Kupasını da eklediği 34 yıl içinde ilk kez Lig unvanını yükseltti. Chuba Akpom, Vieirinha ve diğerlerinden gelen hedeflere göz atın.