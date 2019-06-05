PAOK FC'nin Sezonu İlk 5 Golü
1 saat önce
PAOK'un 2018/19 sezonundan itibaren ilk beş golünü kontrol edin. Sezonda PAOK, takımın Yunan Kupasını da eklediği 34 yıl içinde ilk kez Lig unvanını yükseltti. Chuba Akpom, Vieirinha ve diğerlerinden gelen hedeflere göz atın.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:06
PAOK'un 2018/19 sezonundan itibaren ilk beş golünü kontrol edin. Sezonda PAOK, takımın Yunan Kupasını da eklediği 34 yıl içinde ilk kez Lig unvanını yükseltti. Chuba Akpom, Vieirinha ve diğerlerinden gelen hedeflere göz atın.
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