Son Dakika Haberleri: PAOK FC'nin Sezonu İlk 5 Golü
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PAOK FC'nin Sezonu İlk 5 Golü

1 saat önce

PAOK'un 2018/19 sezonundan itibaren ilk beş golünü kontrol edin. Sezonda PAOK, takımın Yunan Kupasını da eklediği 34 yıl içinde ilk kez Lig unvanını yükseltti. Chuba Akpom, Vieirinha ve diğerlerinden gelen hedeflere göz atın.

PAOK'un 2018/19 sezonundan itibaren ilk beş golünü kontrol edin. Sezonda PAOK, takımın Yunan Kupasını da eklediği 34 yıl içinde ilk kez Lig unvanını yükseltti. Chuba Akpom, Vieirinha ve diğerlerinden gelen hedeflere göz atın.
PAOK FC'nin Sezonu İlk 5 Golü
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:06 
Spor
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