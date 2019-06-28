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PAOK FC Sezon Öncesi Eğitim

1 saat önce

PAOK takımı 2019-20 sezonu öncesi sezon öncesi antrenmanlarına başladı. PAOK Yunanistan Süper Ligi şampiyonluğunu elinde tutuyor.

PAOK takımı 2019-20 sezonu öncesi sezon öncesi antrenmanlarına başladı. PAOK Yunanistan Süper Ligi şampiyonluğunu elinde tutuyor.
PAOK FC Sezon Öncesi Eğitim
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:06 
Yunanistan, Spor
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