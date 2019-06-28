PAOK FC Sezon Öncesi Eğitim
1 saat önce
PAOK takımı 2019-20 sezonu öncesi sezon öncesi antrenmanlarına başladı. PAOK Yunanistan Süper Ligi şampiyonluğunu elinde tutuyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:06
PAOK takımı 2019-20 sezonu öncesi sezon öncesi antrenmanlarına başladı. PAOK Yunanistan
Süper Ligi şampiyonluğunu elinde tutuyor.
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