PAOK'un Avrupa Ligi Play-Off İlk Bacağından Önce Son Antrenmanı
1 saat önce
PAOK, Avrupa Ligi maçında Slovan Bratislava ile oynadığı maçın son hazırlıklarını yaptı.
PAOK, Avrupa Ligi maçında Slovan Bratislava ile oynadığı maçın son hazırlıklarını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:14
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