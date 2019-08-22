Son Dakika Haberleri: PAOK'un Avrupa Ligi Play-Off İlk Bacağından Önce Son Antrenmanı
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PAOK'un Avrupa Ligi Play-Off İlk Bacağından Önce Son Antrenmanı

1 saat önce

PAOK, Avrupa Ligi maçında Slovan Bratislava ile oynadığı maçın son hazırlıklarını yaptı.

PAOK, Avrupa Ligi maçında Slovan Bratislava ile oynadığı maçın son hazırlıklarını yaptı.

Bratislava, Avrupa, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:14 
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