Paolo Maldini ve oğlunda korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Paolo Maldini ve oğlunda korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor

Paolo Maldini ve oğlunda korona virüs testi pozitif çıktı

6 saat önce

AC Milan'da yönetici eski futbol efsanesi Paolo Maldini ve oğlunda korona virüs testi pozitif çıktı.

Paolo Maldini ve oğlunda korona virüs testi pozitif çıktı, System.String[]

AC Milan'da yönetici eski futbol efsanesi Paolo Maldini ve oğlunda korona virüs testi pozitif çıktı.


AC Milan'da kulüp yöneticisi olarak görev yapan kulübün efsane eski futbolcusu Paolo Maldini ve altyapıdan yetişip A takıma çıkan oğlu Daniel Maldini'nin korona virüs testi pozitif çıktı. Kulüp yaptığı yazılı açıklama ile iki ismin de şu anda durumunun iyi olduğunu ve 2 hafta evde karantina altında duracaklarını açıkladı. Gerekli görüldüğü taktirde karantina süresinin uzatılacağı da aktarıldı. - İSTANBUL

Paolo Maldini, Futbol, Milan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:06 Kaynak: İHA

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