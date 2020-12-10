Paolo Rossi: İtalya'nın Dünya Kupası kahramanı Rossi hayatını kaybetti - Son Dakika
BBC

Paolo Rossi: İtalya'nın Dünya Kupası kahramanı Rossi hayatını kaybetti

10.12.2020 12:17
Paolo Rossi: İtalya'nın Dünya Kupası kahramanı Rossi hayatını kaybetti, System.String[]

1982 Dünya Kupası'nı gol kralı olarak bitiren ve finalde ilk golü ağlara yollayan ülkenin Dünya Kupası kahramanı Paolo Rossi, 64 yaşında öldü.

İtalya'nın 1982 Dünya Kupası'ndaki kahramanı Paolo Rossi, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Rossi, İspanya'daki turnuvada İtalya'yı zafere taşıyıp, gol kralı ve en iyi oyuncu olmasının ardından, herkesin tanıdığı bir isme dönüşmüştü.

Kulüpler düzeyinde ise Vicenza'da attığı gollerle tanınan Rossi, Juventus'a ve daha sonra AC Milan'a transfer olmuştu.

Rossi İtalyan medyasına göre uzun süredir bir hastalıkla mücadele ediyordu.

Rossi'nin eşi Federica Cappalletti, birlikte fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıp, "Per Sempre - Daima" yazdı.

Cappalletti, eşinin ölüm nedenini açıklamadı.

Rossi, 48 kez giydiği İtalyan Milli Takımı formasıyal 20 gol, Vicenza, Perugia, Juventus, Milan ve Verona formalarıyla da Serie A'da 100'den fazla gol attı.

1982 Dünya Kupası'ndaki başarısının ardından Rossi, o dönem Avrupa'nın en iyi oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü aldı.

1980'li yılların sonunda futbolu bırakan Rossi, daha sonra Sky, Mediaset ve Rai'de futbol yorumculuğu yaptı.





Dünya Kupası'nda başarı, Rossi'nin 'kişisel kefaretiydi'

1982 Dünya Kupası'yla futbol folklöründeki yerini alan Rossi, bir şike skandalında suçlanması nedeniyle az daha turnuvaya katılma fırsatını kaybedecekti.

Rossi, hep masum olduğunu savunsa da, 1980'deki Totonero skandalında yer almakla suçlanmasından sonra üç yıl boyunca futboldan men edilmişti.

İtirazı üzerine ceza iki yıla indirildi ve böylece İspanya'daki Dünya Kupası'nda oynadı.

Rossi daha sonra, Dünya Kupasını almalarını "kişisel kefaret" diye tanımlamıştı.

Turnuva hem İtalya hem de Rossi için sorunlu başlamıştı. O dönem Juventus forması giyen Rossi, grup maçlarında gol atmayı başaramadı ve İtalya aldığı üç beraberlikle gruptan zar zor çıktı.

İtalyan takımı Dünya Kupasını almakta iddialı bir takım olmaktan uzak görünürken, performansı eleştirilen Rossi, ikinci grup aşamasında Brezilya'ya karşı oynanan hayati maçta formunu buldu.

Rossi'nin hat trickiyle İtalya Brezilya'yı 3-2 yenip, yarı finale çıkmayı başardı. Yarı finalde de Polonya'ya attığı iki gol, İtalya'yı finalde Batı Almanya'nın karşısına çıkarttı.

Gergin geçen final maçında ibre, Rossi'nin ikinci yarının başında attığı golle İtalya lehine döndü ve daha sonra Gök Maviler maçı 3-1 kazanıp, üçüncü kez Dünya Kupasını aldı.





Rossi daha sonra zafer için "Bir yandan kendimi tatmin olmuş hissediyor, 'başardın' diyordum. Diğer yandan da tüm bunların bitmesinden üzgündüm. Dünya Kupası sona ermişti. Ama önemli bir şey kazandığınızda mesele sadece kupa değil. Birlikte o kupayı kazandığınız grup, sizi oraya taşıyan tüm kariyeriniz" demişti.

'Rossi İtalyan tarihinin bir parçası'

İtalya'nın zaferi, siyasi ve sosyal çalkantıdan geçen ülkede ulusal birliğe katkı yapıp, coşku getirmişti.

İtalyan gazeteci Daniele Verri, Rossi ve takım arkadaşlarının Dünya Kupasını kazandığı görüntülerin, daima ülkenin kültüründe yer alacağını söyledi.

Verri, BBC'ye yaptığı açıklamada "Hepimiz şoke olmuş durumdayız, çünkü Paulo Rossi, İtalyan futbolunda büyük bir figürdü. Futbolun ötesinde, İtalyan tarihinin bir parçasıydı. 1982 Dünya Kupası'nda onu izleyecek kadar şanslı olanlar, yaptıklarını hiç unutmayacak. İspanya 82 görüntüleri, İtalyan kültürünün bir parçası" dedi.

Paolo Rossi: İtalya'nın Dünya Kupası kahramanı Rossi hayatını kaybetti
Paolo Rossi: İtalya'nın Dünya Kupası kahramanı Rossi hayatını kaybetti
Paolo Rossi: İtalya'nın Dünya Kupası kahramanı Rossi hayatını kaybetti

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Son Dakika Dünya Paolo Rossi: İtalya'nın Dünya Kupası kahramanı Rossi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

BBC

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