Papa, Bae'de İlk Ayini Düzenledi
47 dakika önce
İlk defa Arap Yarımadası'nı ziyaret eden ilk Papa olan Papa Francis, Zayid Spor Şehri Stadyumunda ayin yaptı.
İlk defa Arap Yarımadası
'nı ziyaret eden ilk Papa
olan Papa Francis, Zayid Spor Şehri Stadyumunda ayin yaptı. Ayine on binlerce kişi katıldı.
İlk defa Arap Yarımadası'nı ziyaret eden Papa olan Francis'in Birleşik Arap Emirliklerine düzenlediği ziyareti devam ediyor. Ziyaretinin ikinci gününde Papa Francis Zayid Spor Şehri Stadyumunda ayin düzenledi. Ayine binlerce kişinin katıldığı gözlendi. Kendisi için kurulan platformun üzerine çıkan Papa, ayini yönetti.
Ayine katılan kalabalık Papa'nın fotoğrafını çekerken, Papa'nın resminin bulunduğu "elhamdülillah" yazılı pankartların açılması dikkat çekti. - ABU DABİ
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:18 Kaynak: İHA
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