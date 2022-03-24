Papa, bazı devletlerin bütçelerinin yüzde 2'sini silah alımına ayırmasını eleştirdi - Son Dakika

Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, bazı devletlerin gayrı safi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 2'sini silah alımına ayırmasından utandığını belirtti.

Papa, İtalyan Kadın Dernekleri Merkezi üyelerinin kabulü sırasında yaptığı konuşmada, savunma harcamalarını GSYİH'lerinin yüzde 2'sine çıkarmayı taahhüt eden ülkeleri eleştirdi.

Ruhani lider, "Bir grup devletin, bu yaşananlara cevap olarak GSYİH'nin yüzde 2'sini silah alımına harcayacağını taahhüt ettiğini okuduğumda utandım. Çılgınlar." dedi.

Papa Franciscus, asıl yanıtın başka silah ya da yaptırım veya siyasi-asker ittifaklar olmadığını dile getirerek, küreselleşen dünyayı yönetmenin diş göstermeden farklı bir yolu bulunduğunu bunun da uluslararası ilişkiler olduğunu ifade etti.