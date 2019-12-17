Papa, cinsel taciz davalarında 'papalık sırrı' uygulamasını kaldırdı

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Katolik din adamlarının cinsel tacizle suçlandığı davalardan "papalık sırrı" uygulamasının kaldırılmasını emretti.

Vatikan tarafından bugün yayımlanan ve hemen yürürlüğe giren direktifle bundan böyle Katolik din adamları hakkındaki cinsel taciz suçlamaları, davaları ve kararları "papalık sırrı" kapsamından çıkarılacak.

Katolik din adamlarının tacizine uğrayanlar ve aktivistler yıllardır bu uygulamanın kaldırılmasını talep ediyordu. Bu davalarda papalık sırrı uygulamasının, tacizcileri korumak ve kurbanları susturmak için kullanıldığı, ayrıca sivil yargı ile iş birliğini güçleştirdiği belirtiliyordu.

Katolik Kilisesi kanunlarına göre papalık sırrının ihlal edilmesi, aforoz dahil ağır cezalara yol açabilen ciddi bir suç olarak değerlendiriliyor.

Papa Francesco'nun 83. doğum gününde yayımladığı direktifle taciz vakalarında papalık sırrı uygulamasını kaldırması tarihi nitelikte olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Kendisi de çocukken bir Katolik din adamının tacizine uğrayan, Papalık Çocukları Koruma Komisyonu'nun eski üyelerinden İrlandalı Marie Collins, papalık sırrının kaldırılmasını "harika bir haber" diye yorumladı.

Collins, "Nihayet gerçek ve olumlu bir değişim" dedi.

Çocuk pornografisi suçlarında yaş sınırı 14'ten 18'e çekildi

Papa'nın bugün açıklanan kararıyla ayrıca, çocuk pornografisi suçlarında yaş sınırı 14'ten 18'e yükseltildi.

Vatikan yetkililerine de, yerel sivil yasaların gerektirdiği yerlerde polis ve sivil yargı kurumlarıyla işbirliği yapmaları talimatı verildi.

Papa'nın bu kararları, geçen Şubat'ta Vatikan'da yapılan "Kilisede Çocukların Korunması zirvesinin meyvesi" olarak yorumlanıyor. Bu zirvede, taciz vakalarında papalık sırrının kaldırılması çağrısı yapılmıştı.

Papa Şubat'taki zirvenin ardından geçen Mayıs ayında da bir kararname yayımlayarak dünya genelindeki tüm Katolik din adamlarına cinsel taciz vakalarını ve bu vakaların üzerinin örtülmesi girişimlerini üstlerine ihbar etme zorunluluğu getirmişti.

Öte yandan, hakkında yetişkin erkeklere cinsel taciz suçlamaları bulunan Vatikan'ın Fransa Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura'nın görevine son verildi.

Ventura geçen hafta 75 yaşını doldurmuştu. Vatikan kuralları gereği, 75 yaşını geçen piskoposlar Papa'ya istifalarını sunuyor. Papa bazen bu istifa talebini hemen kabul ediyor bazense bir süre bekletiyor. Ventura'nın istifasınınsa hemen kabul edilmesi ve cinsel taciz vakalarıyla ilgili diğer kararlarla aynı gün açıklanması dikkat çekti.

Vatikan, hakkındaki suçlamalarla yüzleşmesi için Ventura'nın diplomatik dokunulmazlığını geçen Temmuz'da kaldırmıştı.