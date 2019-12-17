Papa, cinsel taciz davalarında 'papalık sırrı' uygulamasını kaldırdı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Papa, cinsel taciz davalarında 'papalık sırrı' uygulamasını kaldırdı - Son Dakika Dünya

Papa, cinsel taciz davalarında 'papalık sırrı' uygulamasını kaldırdı

6 saat önce

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Katolik din adamlarının cinsel tacizle suçlandığı davalardan "papalık sırrı" uygulamasının kaldırılmasını emretti.

Papa, cinsel taciz davalarında 'papalık sırrı' uygulamasını kaldırdı, System.String[]

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Katolik din adamlarının cinsel tacizle suçlandığı davalardan "papalık sırrı" uygulamasının kaldırılmasını emretti.

Vatikan tarafından bugün yayımlanan ve hemen yürürlüğe giren direktifle bundan böyle Katolik din adamları hakkındaki cinsel taciz suçlamaları, davaları ve kararları "papalık sırrı" kapsamından çıkarılacak.

Katolik din adamlarının tacizine uğrayanlar ve aktivistler yıllardır bu uygulamanın kaldırılmasını talep ediyordu. Bu davalarda papalık sırrı uygulamasının, tacizcileri korumak ve kurbanları susturmak için kullanıldığı, ayrıca sivil yargı ile iş birliğini güçleştirdiği belirtiliyordu.

Katolik Kilisesi kanunlarına göre papalık sırrının ihlal edilmesi, aforoz dahil ağır cezalara yol açabilen ciddi bir suç olarak değerlendiriliyor.

Papa Francesco'nun 83. doğum gününde yayımladığı direktifle taciz vakalarında papalık sırrı uygulamasını kaldırması tarihi nitelikte olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Kendisi de çocukken bir Katolik din adamının tacizine uğrayan, Papalık Çocukları Koruma Komisyonu'nun eski üyelerinden İrlandalı Marie Collins, papalık sırrının kaldırılmasını "harika bir haber" diye yorumladı.

Collins, "Nihayet gerçek ve olumlu bir değişim" dedi.

Çocuk pornografisi suçlarında yaş sınırı 14'ten 18'e çekildi

Papa'nın bugün açıklanan kararıyla ayrıca, çocuk pornografisi suçlarında yaş sınırı 14'ten 18'e yükseltildi.

Vatikan yetkililerine de, yerel sivil yasaların gerektirdiği yerlerde polis ve sivil yargı kurumlarıyla işbirliği yapmaları talimatı verildi.

Papa'nın bu kararları, geçen Şubat'ta Vatikan'da yapılan "Kilisede Çocukların Korunması zirvesinin meyvesi" olarak yorumlanıyor. Bu zirvede, taciz vakalarında papalık sırrının kaldırılması çağrısı yapılmıştı.

Papa Şubat'taki zirvenin ardından geçen Mayıs ayında da bir kararname yayımlayarak dünya genelindeki tüm Katolik din adamlarına cinsel taciz vakalarını ve bu vakaların üzerinin örtülmesi girişimlerini üstlerine ihbar etme zorunluluğu getirmişti.





Öte yandan, hakkında yetişkin erkeklere cinsel taciz suçlamaları bulunan Vatikan'ın Fransa Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura'nın görevine son verildi.

Ventura geçen hafta 75 yaşını doldurmuştu. Vatikan kuralları gereği, 75 yaşını geçen piskoposlar Papa'ya istifalarını sunuyor. Papa bazen bu istifa talebini hemen kabul ediyor bazense bir süre bekletiyor. Ventura'nın istifasınınsa hemen kabul edilmesi ve cinsel taciz vakalarıyla ilgili diğer kararlarla aynı gün açıklanması dikkat çekti.

Vatikan, hakkındaki suçlamalarla yüzleşmesi için Ventura'nın diplomatik dokunulmazlığını geçen Temmuz'da kaldırmıştı.

Papa Francesco, Papa, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Takip edildiğini sanan öğretmen ile dövülen zabıta birbirinden şikayetçi oldu
Duştan çıktı, dizlerinin üzerine çöktü! 42 yaşındaki hemşire kızının gözleri önünde hayatını kaybetti Erdoğan'ın "Kapatırız" sözleri sonrası Avrupa Birliği'nden İncirlik açıklaması 'Benjamin Button' hastalığı yüzünden yaşlı görünen 2 yaşındaki çocuğa babası 'babaanne' diyor

Son Dakika Haberleri
00:32 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
00:30 Edremit'te kadın cinayeti - Son Dakika Haber
00:26 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
00:26 Telefon konuşan genç kadın, çatıdan atılan üçlü koltuğun altında kaldı - Son Dakika Haber
00:25 Almanya, 5G ağının kurulmasında Çinli Huawei'yi engelleyecek mi? - Son Dakika Haber
23:44 Yılbaşı süslemesi yapan işçileri taşıyan vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 00:41:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Papa, cinsel taciz davalarında 'papalık sırrı' uygulamasını kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]