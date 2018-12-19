Papa, Çocuk Tacizinde Bulunduğu İddia Edilen Amerikalı Piskopos'un İstifasını Kabul Etti
1 saat önce
Vatikan, Papa Francis'in Los Angeles Yardımcı Piskopos Alexander Salazar'ın bir çocuğa karşı uygunsuz hareketi sebebiyle verdiği istifasını kabul ettiğini açıkladı.
Vatikan
, Papa
Francis'in Los Angeles
Yardımcı Piskopos Alexander Salazar'ın bir çocuğa karşı uygunsuz hareketi sebebiyle verdiği istifasını kabul ettiğini açıkladı.
Vatikan yaptığı açıklamada, Los Angeles Başpiskoposunun, piskopos yardımcısı Salazar'ın davranışı şüpheli bulduğunu ifade etti. Başpiskopos Jose H. Gomez'in Vatikan'a yazdığı mektupta, Alexander Salazar'ın 1990 yılında kilise papazı olarak görev yaptığı sırada küçük bir çocuğa cinsel taciz suçlamaları iddiasının farkına 2005'de vardığını belirttiği ifade edildi.
Gomez, polisin o zaman iddiaları incelediğini ancak mahkemeye intikal ettirilmediğini söyledi. Gomez, çocuk tacizi iddiasında bulunulduğu zaman Salazar'ın kilise papazı olduğunu, durumu o zaman Vatikan'a bildirdiğini, Vatikan'ın soruşturma yaparak gerekli yaptırımlar uyguladığı ve tedbir aldığını bildirdi.
Gomez, Salazar'ın sürekli böyle bir suç işlemediğini söylediğini, Vatikan'dan konuyla ilgili izin aldıktan sonra davayı Başpiskoposluğun din adamlarının yanlışlıklarını inceleyen heyete havale ettiğini, heyetin iddiaları inandırıcı bulduğunu söyledi. - VATIKAN
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:00 Kaynak: İHA
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