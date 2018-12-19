Son Dakika Haberleri: Papa, Çocuk Tacizinde Bulunduğu İddia Edilen Amerikalı Piskopos'un İstifasını Kabul Etti

Papa, Çocuk Tacizinde Bulunduğu İddia Edilen Amerikalı Piskopos'un İstifasını Kabul Etti

1 saat önce

Vatikan, Papa Francis'in Los Angeles Yardımcı Piskopos Alexander Salazar'ın bir çocuğa karşı uygunsuz hareketi sebebiyle verdiği istifasını kabul ettiğini açıkladı.

Papa, Çocuk Tacizinde Bulunduğu İddia Edilen Amerikalı Piskopos'un İstifasını Kabul Etti, System.String[]
Vatikan, Papa Francis'in Los Angeles Yardımcı Piskopos Alexander Salazar'ın bir çocuğa karşı uygunsuz hareketi sebebiyle verdiği istifasını kabul ettiğini açıkladı.

Vatikan yaptığı açıklamada, Los Angeles Başpiskoposunun, piskopos yardımcısı Salazar'ın davranışı şüpheli bulduğunu ifade etti. Başpiskopos Jose H. Gomez'in Vatikan'a yazdığı mektupta, Alexander Salazar'ın 1990 yılında kilise papazı olarak görev yaptığı sırada küçük bir çocuğa cinsel taciz suçlamaları iddiasının farkına 2005'de vardığını belirttiği ifade edildi.

Gomez, polisin o zaman iddiaları incelediğini ancak mahkemeye intikal ettirilmediğini söyledi. Gomez, çocuk tacizi iddiasında bulunulduğu zaman Salazar'ın kilise papazı olduğunu, durumu o zaman Vatikan'a bildirdiğini, Vatikan'ın soruşturma yaparak gerekli yaptırımlar uyguladığı ve tedbir aldığını bildirdi.

Gomez, Salazar'ın sürekli böyle bir suç işlemediğini söylediğini, Vatikan'dan konuyla ilgili izin aldıktan sonra davayı Başpiskoposluğun din adamlarının yanlışlıklarını inceleyen heyete havale ettiğini, heyetin iddiaları inandırıcı bulduğunu söyledi. - VATIKAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:00 Kaynak: İHA

Los Angeles, Vatikan, Papa, 3. Sayfa
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