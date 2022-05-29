Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Papa tarafından kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Papa tarafından kabul edildi

29.05.2022 13:05
Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Papa tarafından kabul edildi

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, dün Vatikan'daki Papalık Sarayı'nda Papa Francis tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, dün Vatikan'daki Papalık Sarayı'nda Papa Francis tarafından kabul edildi.

Ziyaretine ilişkin Büyükelçi Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Papa Francis'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya'yı uzlaştırma çabalarını takdirle karşıladığını belirtilerek, "Çözümün yolu savaştan değil, diplomasi ve müzakerelerden geçiyor. Ateşkesin sağlanması, masaya oturulması ancak bu sayede mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

Göktaş görüşme sırasında ana konunun Ukrayna-Rusya savaşı olduğunu belirterek, "Papa, çatışmanın başlangıcından beri her iki tarafla da temas halinde bulunan ve barış için uğraşan Türkiye'ye müteşekkir olduğunu söyledi. Kabul sırasında, Zelenski ve Putin ile defalarca görüşen Cumhurbaşkanımızın tarafları uzlaştırma çabalarının halen devam ettiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin diplomatik girişimleri ve insani yardımları hakkında Papa'yı bilgilendirme imkanı da buldum. Türkiye olarak temennimiz, daha fazla kan dökülmeden kalıcı bir ateşkes sağlanarak tarafların müzakere masasına oturmalarıdır. Savaşın uzamasının herkes için yıkıcı sonuçlara yol açmasından endişe ediyoruz. Barışın tesisine yönelik tüm çabaları takdirle karşılıyoruz. Bu çerçevede, Papa'nın taraflara yaptığı barış çağrıları Türkiye tarafından da önemsenmektedir. Cumhurbaşkanımızın tarafları uzlaştırmaya yönelik girişimlerini yakinen takip eden Papa'nın da ülkemizle aynı hassasiyetleri paylaştığını müşahede etmekten büyük mutluluk duydum. Görüşmede Türkiye'nin ulusal güvenliğini korumak için yıllardır terör örgütleriyle mücadele ettiğini, müttefiklerimizin de aynı kararlılığı göstermelerini beklediğimizi anlattım. Vatikan gibi Türkiye olarak bizler de savaşların ve insani dramların son bulmasını arzuluyoruz" açıklamasında bulundu.


Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Papa tarafından kabul edildi
Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Papa tarafından kabul edildi
Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Papa tarafından kabul edildi
Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Papa tarafından kabul edildi
Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Papa tarafından kabul edildi
YORUMLAR
500
Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi, buz hokeyi maçında yabancı misyon temsilcileri karşısında galibiyeti getirdi Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi, buz hokeyi maçında yabancı misyon temsilcileri karşısında galibiyeti getirdi
Kaynak: DHA

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Papa tarafından kabul edildi - Son Dakika


Son Dakika
15:13 Börek yerken kulağı kesildi! Husumetlisini gören öfkeli şahıstan çevredekileri şoka uğratan hareket
15:08 Görenler şaştı kaldı! Genç kadın bebeğini sokak ortasında doğurdu
15:03 Dünyanın canlı takip ettiği Johhny Depp-Amber Heard davasına Elon Musk yorumu: Milyonlarca insana yalan söylemek... Aşk karmakarışık olabilir
15:00 Eskişehir'de yoga yapan kadınlar CİMER'e şikayet edildi, belediye başkanı karara karşı çıktı! "Kadınlarımız istediği parkı kullanabilir"
14:51 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Kaçış planı" iddiasına yanıt: Geçmişte bunları Menderes için de söylediler şimdi aynı yalanları bunlar söylüyor
14:46 İngiltere'de hapse giren trans mahkum, genç kızla cinsel ilişkiye girerken yakalandı
14:19 Erdoğan'dan olası Suriye'ye operasyonuna ilişkin açıklama: Bir gece ansızın tepelerine ineriz, teröristlerin kökünü kazıyacağız
14:18 Erdoğan'dan Türkiye'ye gelen İsveç ve Finlandiya heyetlerine tepki: Hala caddelerinde teröristleri gezdiriyorlar! Bunlar dürüst ve samimi değiller
13:23 Atatürk Havalimanı'nda tüm peronlar, hangarlar, binalar yerinde kalacak: Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek
13:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne: Mücadeleniz tarihe altın harflerle yazıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 15:26:20. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Papa tarafından kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement