Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Papa tarafından kabul edildi

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, dün Vatikan'daki Papalık Sarayı'nda Papa Francis tarafından kabul edildi.

Ziyaretine ilişkin Büyükelçi Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Papa Francis'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya'yı uzlaştırma çabalarını takdirle karşıladığını belirtilerek, "Çözümün yolu savaştan değil, diplomasi ve müzakerelerden geçiyor. Ateşkesin sağlanması, masaya oturulması ancak bu sayede mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

Göktaş görüşme sırasında ana konunun Ukrayna-Rusya savaşı olduğunu belirterek, "Papa, çatışmanın başlangıcından beri her iki tarafla da temas halinde bulunan ve barış için uğraşan Türkiye'ye müteşekkir olduğunu söyledi. Kabul sırasında, Zelenski ve Putin ile defalarca görüşen Cumhurbaşkanımızın tarafları uzlaştırma çabalarının halen devam ettiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin diplomatik girişimleri ve insani yardımları hakkında Papa'yı bilgilendirme imkanı da buldum. Türkiye olarak temennimiz, daha fazla kan dökülmeden kalıcı bir ateşkes sağlanarak tarafların müzakere masasına oturmalarıdır. Savaşın uzamasının herkes için yıkıcı sonuçlara yol açmasından endişe ediyoruz. Barışın tesisine yönelik tüm çabaları takdirle karşılıyoruz. Bu çerçevede, Papa'nın taraflara yaptığı barış çağrıları Türkiye tarafından da önemsenmektedir. Cumhurbaşkanımızın tarafları uzlaştırmaya yönelik girişimlerini yakinen takip eden Papa'nın da ülkemizle aynı hassasiyetleri paylaştığını müşahede etmekten büyük mutluluk duydum. Görüşmede Türkiye'nin ulusal güvenliğini korumak için yıllardır terör örgütleriyle mücadele ettiğini, müttefiklerimizin de aynı kararlılığı göstermelerini beklediğimizi anlattım. Vatikan gibi Türkiye olarak bizler de savaşların ve insani dramların son bulmasını arzuluyoruz" açıklamasında bulundu.