Son Dakika Haberleri: Papa'da Kendisi İçin Kalabalığı Aşan Kıza: Kocası Olacak Adama Acıyorum!

Papa'da Kendisi İçin Kalabalığı Aşan Kıza: Kocası Olacak Adama Acıyorum!

1 saat önce

Adu Dabi ziyaretinde güvenliği aşarak kendisine ulaşmayı başaran cesur ve inatçı küçük kız hakkında konuşan Papa Francis, onu güzel bir geleceğin beklediğine inandığını söyledi ve şaka yoluyla ekledi: "Kocasına ise acıyorum"

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Adu Dabi ziyaretinde güvenliği aşarak kendisine ulaşmayı başaran cesur ve inatçı küçük kız hakkında konuşan Papa Francis, onu güzel bir geleceğin beklediğine inandığını söyledi ve şaka yoluyla ekledi: "Kocasına ise acıyorum"
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:34 

Papa Francis, Dünya
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