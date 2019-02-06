Papa'da Kendisi İçin Kalabalığı Aşan Kıza: Kocası Olacak Adama Acıyorum!
1 saat önce
Adu Dabi ziyaretinde güvenliği aşarak kendisine ulaşmayı başaran cesur ve inatçı küçük kız hakkında konuşan Papa Francis, onu güzel bir geleceğin beklediğine inandığını söyledi ve şaka yoluyla ekledi: "Kocasına ise acıyorum"
Adu Dabi ziyaretinde güvenliği aşarak kendisine ulaşmayı başaran cesur ve inatçı küçük kız hakkında konuşan Papa Francis
, onu güzel bir geleceğin beklediğine inandığını söyledi ve şaka yoluyla ekledi: "Kocasına ise acıyorum"
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:34
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