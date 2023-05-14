Papa'dan evcil hayvanlara 'çocuk' muamelesi yapılmasına tepki: 'Bir sürü çocuk aç' - Son Dakika
Üye Girişi
BBC
Papa'dan evcil hayvanlara 'çocuk' muamelesi yapılmasına tepki: 'Bir sürü çocuk aç'

Papa'dan evcil hayvanlara 'çocuk' muamelesi yapılmasına tepki: 'Bir sürü çocuk aç'

14.05.2023 12:47

İtalya'da azalan nüfus oranlarıyla ilgili bir etkinliğe katılan Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, evcil hayvanların çocuk yerine koyulmasını eleştirdi.

İtalya istatistik kurumunun verilerine göre geçen yıl ülkede 400 binin altında doğum, 700 binin üzerinde ölüm kaydedildi. 2022'de kadın başına düşen çocuk sayısı bin 24 oldu.

Bugün Roma'da düzenlenen etkinlikte, doğum-ölüm sayıları arasındaki açığın rekor seviyeye ulaşmasına değinen Papa Francesco, "Geçen yıl İtalya'da doğumların tüm zamanların en düşük seviyesine ulaştığını öğrendim: Sadece 393 bin yeni doğum gerçekleşti. Bu, gelecek için büyük endişe uyandıran bir veri" dedi.

"Doğumlar, bir halkın umudunu ölçmenin ana göstergesidir" diyen Papa, "Az çocuk doğuyorsa bu umudun da az olduğu anlamına gelir; hem ekonomik ve toplumsal yansımalara yol açar hem de geleceğe olan güveni sarsar" diye konuştu.

Kaynak: BBC
YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papa'dan evcil hayvanlara 'çocuk' muamelesi yapılmasına tepki: 'Bir sürü çocuk aç' - Son Dakika

BBC

Son Dakika
12:54 Eski Başbakan Tansu Çiller oyunu kullandı: Artık milletimizin konuşma zamanı
12:53 Ekşi Sözlük'e bir erişim engeli daha! Gerekçe, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması
12:50 Kural bozmayan şarkıcı Hatice, bu sefer de beyazlara bürünerek oy kullanmaya gitti
12:48 YSK sosyal medyadaki tartışmaya noktayı koydu: Mühür yansıma izi pusulanın geçersiz sayılmasına sebebiyet vermez
12:48 Dünya futbolu şaşkın! Real Madrid'den Ronaldo'ya kariyerini bitirecek teklif
12:16 İnce oyunu kullandığı sandığın başında konuştu: Eski arkadaşlarım dahil herkese dava açacağım
12:06 İsveç, Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci oldu
12:03 Fenerbahçe taraftarının oy pusulasına yazdığına tepkiler çığ gibi
11:59 İBB Başkanı İmamoğlu oyunu kullandı: Kardeşliğe, huzura ve barışa ihtiyacımız var
11:54 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Türk demokrasisi için hayırlı bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2023 13:09:53. #1.12#
SON DAKİKA: Papa'dan evcil hayvanlara 'çocuk' muamelesi yapılmasına tepki: 'Bir sürü çocuk aç' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement