Papa'dan Noel mesajı: Koronavirüs aşıları herkese açık olmalı - Son Dakika
BBC

Papa'dan Noel mesajı: Koronavirüs aşıları herkese açık olmalı

25.12.2020 18:37
Papa'dan Noel mesajı: Koronavirüs aşıları herkese açık olmalı, System.String[]

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Noel mesajında koronavirüs aşılarının herkesin erişimine açık olması çağrısı yaptı.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Noel mesajında koronavirüs aşılarının herkesin erişimine açık olması çağrısı yaptı.Papa, "Urbi et Orbi" (şehre ve dünyaya) isimli Noel konuşmasını pandemi nedeniyle ilk kez Vatikan'daki San Pietro Meydanı'nda toplanan kalabalıklara hitap ederek değil, sanal ortamdan yapmak zorunda kaldı.

Radyo, televizyon ve internet ortamında yayımlanan mesajında Papa pandemiyle ilgili olarak dünya liderlerine ve uluslararası kurumlara şöyle seslendi: "Herkese çağrı yapıyorum: Devlet liderlerine, şirketlere, uluslararası kuruluşlara rekabet yerine işbirliğini teşvik etme ve herkes için bir çözüm arama çağrısı yapıyorum. Aşılar herkes için olmalı, özellikle de dünyanın her bölgesinde savunmasız ve muhtaç durumda olanlar için. İlk sırada savunmasız ve muhtaçlar gelmeli."Papa Francesco, "Bugün pandemi kaynaklı karanlık ve belirsizlik döneminde aşılar gibi birçok umut ışığı ortaya çıkıyor. Ama bu ışıkların tüm dünyayı aydınlatabilmesi için herkesin erişimine açık olması gerekiyor" diye konuştu. "Kapanmacı milliyetçiliklere" karşı uyarıda bulunan Papa, "Radikal bireyselcilik virüsünün galip gelmesine ve bizi kardeşlerimizin acılarına karşı duyarsız kılmasına izin veremeyiz" dedi.Papa, bütün olarak insanlığın sağlığının "piyasa ve patent kurallarının" önünde tutulması gerektiğini söyledi. Koronavirüs pandemisinin sınır tanımadığına ve tedavilerin de "duvarlar" örülerek mümkün olmayacağına vurgu yaptı, "Hepimiz aynı gemideyiz" dedi.

'Çocuklar unutulmasın'

Cömert ve dayanışmacı olma çağrısı yapan Papa, özellikle de pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı çekenlere, işsiz kalanlara, hastalananlara ve kısıtlayıcı tedbirler sırasında ev içi şiddete maruz kalan kadınlara destek olunmasını istedi.Papa, göçmen ve mülteciler gibi acı çeken insanların da "kardeş" olarak görülmesi; Suriye, Irak ve Yemen gibi birçok savaş bölgesindeki çocukların da unutulmaması çağrısı yaptı.Papa ayrıca, Dağlık Karabağ, Ukrayna, Libya, Güney Sudan, Nijerya'nın da aralarında bulunduğu yerlerde diyalog, uzlaşma ve barış için uluslararası destek talebinde bulundu.

Papa'dan Noel mesajı: Koronavirüs aşıları herkese açık olmalı

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Son Dakika Dünya Papa'dan Noel mesajı: Koronavirüs aşıları herkese açık olmalı - Son Dakika Dünya

BBC

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