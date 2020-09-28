Son dakika! Papa Francis, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşmesini iptal etti - Son Dakika

Son dakika! Papa Francis, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşmesini iptal etti

Son dakika gündem haberi... Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yapacağı görüşmeyi iptal etti.

Son dakika! Papa Francis, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşmesini iptal etti, System.String[]

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yapacağı görüşmeyi iptal etti.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bir araya gelmesi planlanıyordu. Görüşmede Çinli piskoposların atama prosedürünü denetleyen Vatikan-Çin Anlaşması'nın yenilenmesinin ele alınması bekleniyordu. Vatikan tarafından bugün yapılan açıklamada, Papa ve Pompeo arasındaki görüşmenin ABD'deki seçimleri etkileyebileceği ve manipülasyona yol açabileceği, bu nedenle iptal edildiği aktarıldı.

Açıklamanın Bakan Pompeo'nun kısa süre önce Vatikan'ın Çin ile bağlarına yönelik yaptığı açıklamanın üzerine gelmesi dikkat çekti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Pompeo'nun bir dergide kaleme aldığı makale nedeni ile görüşmenin iptal olduğu belirtildi. Bakan Pompeo makalesinde, "Çin'deki insan hakları durumu Xi Jinping'in otokratik yönetimi altında özellikle dindarlar için ciddi şekilde kötüleşti" iddiasında bulundu. Pompeo, Sincan'daki Müslümanlara yönelik dini zulmü gerekçe göstererek, Vatikan'ın hiçbir şekilde Çin ile anlaşma imzalamaması gerektiğini savundu.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde ise, Papa ve Pompeo görüşmesinin iptal nedeni olarak Vatikan-Çin arasındaki anlaşmanın görüşmeden önce imzalanması gösterildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin yaptığı açıklamada, Çin ile Vatikan arasında "İyi bir iletişim" olduğunu ifade etti. Wenbin, anlaşma ile Çin'deki Katolikliğin son zamanlarda "sağlam bir gelişme" gösterdiğini vurguladı.

(İHA)

Son dakika! Papa Francis, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşmesini iptal etti

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Papa Francis, Mike Pompeo, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 20:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika! Papa Francis, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşmesini iptal etti - Son Dakika


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