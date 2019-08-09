Son Dakika Haberleri: Papa Francis, Avrupa'da yükselen ayrılıkçı akımları eleştirdi: Söylemleri Hitler'i anımsatıyor
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Papa Francis, Avrupa'da yükselen ayrılıkçı akımları eleştirdi: Söylemleri Hitler'i anımsatıyor

1 saat önce

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Avrupa Birliği ülkeleri içinde yükselen aşırı milliyetçi ve ayrılıkçı akımlardan duyduğu endişeyi dile getirdi: "Söylemleri Hitler'i anımsatıyor.".

Papa Francis, Avrupa'da yükselen ayrılıkçı akımları eleştirdi: Söylemleri Hitler'i anımsatıyor, System.String[]
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içinde yükselen aşırı milliyetçi ve ayrılıkçı akımlardan duyduğu endişeyi dile getirdi: "Söylemleri Hitler'i anımsatıyor"

Papa Francis, Avrupa genelinde yükselişte olan ve Birlik'e karşı ülkelerin ulusal egemenliğini savunan aşırı milliyetçi akımlardan duyduğu kaygıyı vurguladı.
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Adolf Hitler, Papa Francis, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:29 
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