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Papa Francis: Covid-19, cezaevlerinde büyük bir felakete yol açabilir
6 saat önce
Salgının aşırı kalabalık cezaevlerine sıçraması durumunda büyük bir felakete dönüşeceğini vurgulayan Papa, çözüm bulmaları için yetkililere dua ettiğini söyledi.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Fransci, Casa Santa Marta'da düzenlediği Pazartesi Ayininde, koronavirüs salgınına karşı cezaevlerinde yoğunluğun azaltılması gerektiğini belirtti. Salgının aşırı kalabalık cezaevlerine sıçraması durumunda büyük bir felakete dönüşeceğini vurgulayan Papa, çözüm bulmaları için yetkililere dua ettiğini söyledi.
Papa Francis ayrıca, hükümetlerin yoksullukla mücadele politikalarının yetersizliğine değindi. Bazı yardım kuruluşlarının çok fazla maaşlı çalışanı olduğu için bağışların yoksullar için yeterli olmadığını belirten Papa, herkesin yoksullarla ilişkisi üzerinden yargılanacağını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:19
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