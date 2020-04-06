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Papa Francis: Covid-19, cezaevlerinde büyük bir felakete yol açabilir
6 saat önce
Salgının aşırı kalabalık cezaevlerine sıçraması durumunda büyük bir felakete dönüşeceğini vurgulayan Papa, çözüm bulmaları için yetkililere dua ettiğini söyledi.
Salgının aşırı kalabalık cezaevlerine sıçraması durumunda büyük bir felakete dönüşeceğini vurgulayan Papa, çözüm bulmaları için yetkililere dua ettiğini söyledi. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:12
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