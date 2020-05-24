- Papa Francis'den 3 ay sonra ilk kutsama - Son Dakika

- Papa Francis'den 3 ay sonra ilk kutsama

VATIKAN - Vatikan'da Papa Francis, korona virüs salgını nedeni ile 3 ayın ardından St Peter's Meydanı'nda toplanan Hristiyanları kutsadı.

Vatikan'da korona virüs salgını nedeni ile insanların toplu şekilde bir araya gelmesi yasaklanmasının ardından Papa Francis, 3 ay sonra St Peter's Meydanı'nda toplanan Hristiyanları kutsadı. Ülkede kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından yüzlerce insan St Peter's Meydanı'nda toplandı. Vatandaşlar salgın nedeni ile sosyal mesafeye dikkat ederken, 3 ayın ardından Papa Francis, meydana bakan cama çıkarak, meydandakileri kutsadı. Papa, salgın nedeni ile 3 aydır boş meydanı kutsuyordu. Papa Francis, kutsamanın ardından meydanda bulunan ekranlar üzerinden Hristiyanlara seslenerek, "Çevremizi korumalı ve onu savunmalıyız. İklim değişikliklerine karşı savunmasız olanları korumalıyız" ifadelerini kullandı. Papa, ayrıca fosil yakıtların kullanımının azaltılması çağrısında bulundu.