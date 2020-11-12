Papa Francis'den Biden'a tebrik - Son Dakika

Papa Francis'den Biden'a tebrik

12.11.2020 23:39
Papa Francis'den Biden'a tebrik, System.String[]

Papa Francis, ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ı tebrik etti.

Papa Francis, ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ı tebrik etti.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin galibi Joe Biden, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis tarafından tebrik edildi. Biden'ın geçiş ekibi tarafından yapılan açıklamada, Papa ve Biden'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edilerek, Papa'nın Biden'ı tebrik ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Biden'ın Papa'nın "kutsamaları ve tebrikleri" için teşekkür ettiği ifade edilirken, Biden'ın Papa'ya yoksullara yardım, iklim değişikliği, göçmen ve mültecilerin sorunları gibi konularda birlikte çalışmak istediğini ilettiği belirtildi.

(İHA)

Papa Francis'den Biden'a tebrik

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Papa Francis'den Biden'a tebrik - Son Dakika


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