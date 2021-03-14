Papa Francis'den Suriye iç savaşının 10. yıldönümünde barış çağrısı - Son Dakika

Papa Francis'den Suriye iç savaşının 10. yıldönümünde barış çağrısı

14.03.2021 17:27
Papa Francis'den Suriye iç savaşının 10. yıldönümünde barış çağrısı, System.String[]

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Suriye iç savaşının 10. yıldönümü öncesi "barış" çağrısında bulundu.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Suriye iç savaşının 10. yıldönümü öncesi "barış" çağrısında bulundu.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Suriye iç savaşının 10. yıldönümünden bir gün önce Aziz Petrus Meydanı'nda yaptığı haftalık kutsamada savaşı bir insani kriz olarak nitelendirerek, barış çağrısında bulundu. Papa, "Suriye savaşındaki tüm taraflarının iyi niyetli olmalarını ve Suriye'deki yıpranmış nüfus için bir umut olmasını kalpten istiyorum" ifadelerini kullandı.

Irak'tan yeni dönen Papa, Suriye halkının acı çektiğinin altını çizerek, "Suriye nüfusu, özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar her tür şiddeti gördü" dedi.

Papa, uluslararası aktörelere seslenerek, Suriye iç savaşını sona erdirmeleri ve ülkenin ekonomik olarak toparlanmasına katkı sağlamaları için çağrıda bulundu.

-İHA-

Papa Francis'den Suriye iç savaşının 10. yıldönümünde barış çağrısı
Papa Francis'den Suriye iç savaşının 10. yıldönümünde barış çağrısı

Papa Francesco, Suriye, Papa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Papa Francis'den Suriye iç savaşının 10. yıldönümünde barış çağrısı - Son Dakika


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