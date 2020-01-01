Papa Francis elini sertçe çeken kadına tepki gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Papa Francis elini sertçe çeken kadına tepki gösterdi - Son Dakika Dünya

Papa Francis elini sertçe çeken kadına tepki gösterdi

6 saat önce

Papa Francis Aziz Petrus Meydanı'nda bir kadının elini sertçe çekmesine tepki gösterdi

Papa Francis elini sertçe çeken kadına tepki gösterdi, System.String[]

Katolik Dünyası'nın ruhani lideri Papa Francis her sene olduğu gibi Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda Hz. İsa'nın doğum sahnesini ziyaret etti.


"İyi yıllar Papa" diye seslenen kalabalığı da ihmal etmeyen ruhani lider bir kadının elini sertçe çekmesine tepki gösterdi.

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Papa Francis, Vatikan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:37 
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