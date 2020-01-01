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Papa Francis elini sertçe çeken kadına tepki gösterdi
6 saat önce
Papa Francis Aziz Petrus Meydanı'nda bir kadının elini sertçe çekmesine tepki gösterdi
Katolik Dünyası'nın ruhani lideri Papa Francis her sene olduğu gibi Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda Hz. İsa'nın doğum sahnesini ziyaret etti.
"İyi yıllar Papa" diye seslenen kalabalığı da ihmal etmeyen ruhani lider bir kadının elini sertçe çekmesine tepki gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:37
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