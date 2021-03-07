Son dakika haber: - Papa Francis Erbil'de IKBY yetkilileri ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haber: - Papa Francis Erbil'de IKBY yetkilileri ile görüştü

07.03.2021 10:02

Gelen son dakika haberlerine göre - Papa Francis Erbil'de IKBY yetkilileri ile görüştü Irak'ı ziyaret eden Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Erbil kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve Kürdistan Demokratik Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

- Papa Francis Erbil'de IKBY yetkilileri ile görüştü

ERBİL - Irak'ı ziyaret eden Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Erbil kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve Kürdistan Demokratik Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

Irak ziyareti kapsamında Bağdat, Necef ve Nasıriye kentlerindeki temaslarını tamamlayan Papa Francis, bu sabah Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentine geldi. Papa, Uluslararası Erbil Havalimanı'nda IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani tarafından resmi törenle karşılandı. Papa havalimanının özel salonunda, Kürdistan Demokratik Partisi Başkanı Mesut Barzani ve IKBY yetkilileri ile bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından, Musul kentine geçen Papa Francis'in Musul'dan sonra tekrar Erbil'e dönmesi bekleniyor.

Son dakika haber: - Papa Francis Erbil'de IKBY yetkilileri ile görüştü
Son dakika haber: - Papa Francis Erbil'de IKBY yetkilileri ile görüştü
Son dakika haber: - Papa Francis Erbil'de IKBY yetkilileri ile görüştü
Son dakika haber: - Papa Francis Erbil'de IKBY yetkilileri ile görüştü
Son dakika haber: - Papa Francis Erbil'de IKBY yetkilileri ile görüştü

Francis, Erbil, IKBY, Papa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: - Papa Francis Erbil'de IKBY yetkilileri ile görüştü - Son Dakika


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