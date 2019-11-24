Son Dakika Haberleri: Papa Francis Hiroşima'da
Son Dakika Güncel Papa Francis Hiroşima'da - Son Dakika

Papa Francis Hiroşima'da

6 saat önce

Asya ziyareti çerçevesinde Japonya'da bulunan Papa Francis, atom bombası kurbanı olan Hiroşima şehrinde nükleer silahsızlanma çağrısını yineledi.

Papa Francis Hiroşima'da, System.String[]

Asya ziyareti çerçevesinde Japonya'da bulunan Papa Francis, atom bombası kurbanı olan Hiroşima şehrinde nükleer silahsızlanma çağrısını yineledi.


Asya ziyaretinin ilk ayağı olan Tayland'dan dün Japonya'ya gelen Papa Francis, bugün sabah saatlerinde atom bombasının hedefi olan Nagasaki şehrine yaptığı ziyaretin ardından, atom bombası kurbanı bir diğer Japon şehri olan Hiroşima'ya gitti. Sabah Nagasaki'den dünyaya yaptığı nükleer silahsızlanma çağrısını Hiroşima'da bir kez daha yineleyen Papa Francis, gerçek barışın ancak silahsız bir barış olacağını söyledi. Papa Francis, nükleer silah kullanımının suç olduğunu da sözlerine ekledi.


"Kendime görev bildim"


Japonya'ya bir barış elçisi olarak gelmeyi kendisine verilmiş bir görev gibi hissettiğini ifade eden Francis, "Nükleer enerjinin savaş amacıyla kullanılmasının, bugün her zamankinden daha fazla, sadece insan onuruna karşı değil, ortak evimizin geleceğine karşı da suç olduğunu bir kez daha ilan etmek istiyorum" diye konuştu. Nükleer enerjinin savaş amacıyla kullanılmasını "ahlaksız" olarak niteleyen Papa Francis, "Çatışmaların çözümü için meşru bir başvuru aracı olarak nükleer savaş tehdidini sürekli gündemde tutarak, nasıl barışı gerçekleştirebiliriz" diye konuştu. Francis, gerçek bir barışın ancak silahsız bir barış olabileceğini de sözlerine ekledi. - TOKYO

Papa Francis, Japonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gönderilen mektupta kimyasal madde çıktı: Zarfı açan kişi ve ailesi karantinaya alındı
Irak'ta kolluk kuvvetleri protestoculara ateş açtı: 5 kişi yaşamını yitirdi Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili İnce'den yeni açıklama: Bana komplo kuranları kurultayda açıklayacağım Talat Atilla'dan çok konuşulacak yeni açıklama: Kaynağım Kılıçdaroğlu'ndan yüzde yüz doğru yanıtını aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 21:25:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Papa Francis Hiroşima'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]