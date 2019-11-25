Son Dakika Haberleri: Papa Francis Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü
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Papa Francis Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü

6 saat önce

Papa Francis, Japonya İmparatoru Naruhito ile Tokyo'da bulunan İmparatorluk Sarayı'nda bir araya geldi.

Papa Francis Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü, System.String[]

Papa Francis, Japonya İmparatoru Naruhito ile Tokyo'da bulunan İmparatorluk Sarayı'nda bir araya geldi.


Tayland'ın ardından Asya ziyaretinin ikinci durağı olan Japonya'da bulunan Papa Francis, sabah saatlerinde İmparator Naruhito ile Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nda bir araya geldi. İmparator Naruhito tarafından karşılanan Papa Francis'in ziyaretinin 20 dakika sürdüğü öğrenildi.


Yıllar sonra bir ilk


Papa Francis ile ilk kez bir araya geldiği belirtilen İmparator Naruhito'nun, 1984'te Britanya'da eğitim için bulunduğu sırada o dönem Papa olan 2. John Paul ile Vatikan'da tanıştığı biliniyor. Francis'in Japonya ziyareti, 1981'de Papa 2. John Paul'ün ülkeye yaptığı ziyaretten bu yana ilk Papa ziyareti olması nedeniyle önem taşıyor.


Felaketzedelerle buluştu


Papa Francis, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştükten sonra Japonya'da 2011 yılında meydana gelen deprem ve tsunamiden sağ kurtulan felaketzedelerle bir araya geldi. Depremin ardından meydana gelen Fukuşima Nükleer Santrali kazasına değinen Papa Francis, insanlığı gelecek nesillere karşı sorumluluklarının bilincinde olmaya çağırdı.


Tayland ziyaretinin ardından ikinci durağı Japonya'ya gelen Papa Francis, dün atom bombasının hedefi olan Nagasaki ve Hiroşima kentlerini de ziyaret ederek barış için nükleer silahsızlanma çağrısında bulunmuştu. - TOKYO

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Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:25 Kaynak: İHA
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