Papa Francis Mahkumların Ayaklarını Öptü ve Yıkadı - Son Dakika
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Papa Francis Mahkumların Ayaklarını Öptü ve Yıkadı

18.04.2022 09:46

Papa Francis, İsa Peygamber'in ölmeden önce havarilerine gösterdiği tevazu jestini anmak için 12 mahkumun ayaklarını yıkadı ve öptü.

Papa Francis, İsa Peygamber'in ölmeden önce havarilerine gösterdiği tevazu jestini anmak için 12 mahkumun ayaklarını yıkadı ve öptü.

Her yıl, dönemin papası Paskalya öncesindeki Kutsal Perşembe Ayini kapsamında bu töreni gerçekleştiriyor.

Papa Francis, rahipler olarak ilk görevlerinin inananlara hizmet olduğunu, bu törenin de bunun bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Katolik Hristiyanlar Paskalya yortusunu bu yıl 17 Nisan Pazar günü kutluyor.

Paskalya'da Hz.İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yeniden dirilişi kutlanıyor.

Papa Francis Mahkumların Ayaklarını Öptü ve Yıkadı

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Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Papa Francis Mahkumların Ayaklarını Öptü ve Yıkadı - Son Dakika


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