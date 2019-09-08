Papa Francis: Ormanların yok olması küresel bir tehdit olarak ele alınmalı
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Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, ülkelerin ormanların ve canlı çeşitliliğinin yok oluşunu yerel bir sorun olarak değil, gezegenin geleceği için küresel bir tehdit olarak ele alması gerektiğini söyledi.
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, ülkelerin ormanların ve canlı çeşitliliğinin yok oluşunu yerel bir sorun olarak değil, gezegenin geleceği için küresel bir tehdit olarak ele alması gerektiğini söyledi.
Papa, cumartesi günü dünyanın en büyük 4. adası olan ve son 60 yılda ormanlarının yaklaşık yüzde 44'ünü yasa dışı gül ağacı ve abanoz ihracatı nedeniyle kaybeden Madagaskar adası ziyareti sırasında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 08:30
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