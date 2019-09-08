Son Dakika Haberleri: Papa Francis: Ormanların yok olması küresel bir tehdit olarak ele alınmalı
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Papa Francis: Ormanların yok olması küresel bir tehdit olarak ele alınmalı

35 dakika önce

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, ülkelerin ormanların ve canlı çeşitliliğinin yok oluşunu yerel bir sorun olarak değil, gezegenin geleceği için küresel bir tehdit olarak ele alması gerektiğini söyledi.

Papa Francis: Ormanların yok olması küresel bir tehdit olarak ele alınmalı, System.String[]

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, ülkelerin ormanların ve canlı çeşitliliğinin yok oluşunu yerel bir sorun olarak değil, gezegenin geleceği için küresel bir tehdit olarak ele alması gerektiğini söyledi.


Papa, cumartesi günü dünyanın en büyük 4. adası olan ve son 60 yılda ormanlarının yaklaşık yüzde 44'ünü yasa dışı gül ağacı ve abanoz ihracatı nedeniyle kaybeden Madagaskar adası ziyareti sırasında konuştu.

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Papa Francis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 08:30 
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