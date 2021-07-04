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Papa Francis, planlı ameliyat için hastaneye yatırıldı - Son Dakika

Papa Francis, planlı ameliyat için hastaneye yatırıldı

04.07.2021 18:32

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, kalın bağırsağındaki semptomatik divertiküler stenozu için daha önceden planlanan bir ameliyat için hastaneye yatırıldı. Papa olduğu dönemden sonra ilk kez hastaneye kaldırılan Papa Francis, ameliyat olacak.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, daha önceden planlanan bir ameliyat için İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Agostino Gemelli Üniversitesi Polikliniği'ne kaldırıldı. Papa'nın kalın bağırsağındaki semptomatik divertiküler stenozu için ameliyat olacağı aktarıldı.

"AMELİYAT GEÇİRECEK"

Vatikan Basın Bürosu Direktörü Matteo Bruni gazetecilere yaptığı açıklamada, ameliyatı doğrulayarak, "Papa Francis, bu öğleden sonra Roma'daki Agostino Gemelli Polikliniği'ne götürüldü ve burada planlı bir kalın bağırsağındaki semptomatik divertiküler stenozu ameliyat geçirecek" dedi.

ALANINDA TANINAN DOKTOR AMELİYAT EDECEK

Ameliyatı hastanenin Tıp ve Cerrahi Bilimleri Bölümünde yer alan Sindirim Cerrahisi Kompleksi Operasyonel Biriminin başında bulunan Prof. Sergio Alfieri'nin yapacağı aktarıldı. Alfieri; genel, sindirim, kolon-rektal, mide ve pankreas cerrahisindeki uzmanlıklarıyla biliniyor.

PAPA OLDUKTAN SONRA İLK KEZ HASTANEYE KALDIRILDI

Papa'nın ameliyatının ardından basın bülteni yayınlanacağı bildirildi. Papa Francis, 2013'te Papa seçilmesinden bu yana ilk kez hastaneye kaldırıldı.

DİVERTİKÜLER NEDİR?

Bağırsak duvarının dışarıya doğru kesecik halinde çıkmasına Divertikül denir. Bağırsak kanalında çok sayıda divertikül olmasına da Divertikülozis denir. Divertiküller yemek borusundan başlayarak mide-bağırsak kanalının herhangi bir yerinde olabilir.

Papa Francis, planlı ameliyat için hastaneye yatırıldı

Papa Francesco, İtalya, Roma, Papa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Papa Francis, planlı ameliyat için hastaneye yatırıldı - Son Dakika Dünya


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