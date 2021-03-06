Papa Francis, Şiilerin en büyük dini mercii Sistani ile bir araya geldi - Son Dakika

Papa Francis, Şiilerin en büyük dini mercii Sistani ile bir araya geldi
06.03.2021 09:41
Irak'a dün tarihi ziyaret başlatan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ziyaretinin ikinci gününde ülkenin güneyindeki Necef kentine gitti.
Irak'a dün tarihi ziyaret başlatan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ziyaretinin ikinci gününde ülkenin güneyindeki Necef kentine gitti.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, tarihi Irak ziyareti kapsamında başkent Bağdat'taki temaslarını tamamlayarak bugün Necef'e geçti. Necef Havaalanı'nda Necef Valisi Luey el-Yaseri tarafından karşılanan Papa Francis, Irak'ta Şiilerin en büyük dini mercii Ali Sistani'nin evine geldi. İki dini lider arasında görüşme başlarken, Papa Francis'in daha sonra antik Ur kentinde din adamlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. - BAĞDAT
Son Dakika Ablası, helikopter kazasında şehit olan Osman Paşa'yı anlattı: Hukuk kazansa da "Ben asker olacağım" dedi Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil birçok ile sağanak yağış uyarısı Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk tatil için gittiği evde ölü bulundu IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Kasıt yoksa gol iptal edilmeyecek TikTok'ta şehitlerimize hakaret eden genç kızın serbest kalmasına başsavcılıktan itiraz Baba, kızını taciz eden belediye işçisini ensesinden tüfekle vurarak öldürdü Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Mersin ve Kırşehir'de 7 kişiyi öldüren caniden kan donduran sözler: Pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda