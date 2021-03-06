Papa Francis, Şiilerin en büyük dini mercii Sistani ile bir araya geldi - Son Dakika

Papa Francis, Şiilerin en büyük dini mercii Sistani ile bir araya geldi

Irak'a dün tarihi ziyaret başlatan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ziyaretinin ikinci gününde ülkenin güneyindeki Necef kentine gitti.

Irak'a dün tarihi ziyaret başlatan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ziyaretinin ikinci gününde ülkenin güneyindeki Necef kentine gitti. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, tarihi Irak ziyareti kapsamında başkent Bağdat'taki temaslarını tamamlayarak bugün Necef'e geçti. Necef Havaalanı'nda Necef Valisi Luey el-Yaseri tarafından karşılanan Papa Francis, Irak'ta Şiilerin en büyük dini mercii Ali Sistani'nin evine geldi. İki dini lider arasında görüşme başlarken, Papa Francis'in daha sonra antik Ur kentinde din adamlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. - BAĞDAT

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