Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı

Ünlü model Natalia Garibotto, Papa Francis'in resmi Instagram hesabından fotoğrafının beğenildiğini paylaşınca sosyal medya yıkıldı.
Bunu fark eden bikini modeli Garibotto hikayesinde paylaşırken, "En azından cennete gideceğim" esprisini yaptı.
Garibotto'nun bu paylaşımı kısa sürede hızla yayılırken, Papa'nın kendisinin mi yoksa hesabı yönettiği düşünülen Vatikan yetkililerinin mi fotoğrafı beğendiği bilinmiyor.
Papa'nın 'Franciscus' kullanıcı adına sahip hesabında 7.2 milyon takipçisi bulunuyor.
Dünyaca ünlü Rus yönetmen Evgeny Afineevsky'nin belgeseli 'Francesco'daki sözleriyle eşcinsel evliliklere yeşil ışık yaktığı belirtilen Papa, "Eşcinsel evliliği konuşmak yersiz. İhtiyacımız olan şey, bir arada bulunmayla ilgili bir yasa. Bunun korunmasına hakları var. Benim savunduğum şey bu" sözleriyle ise çark etmişti.
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