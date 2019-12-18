Papa Francis taciz vakalarının soruşturulmasını engelleyen 'papalık sırrı'nı feshetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Papa Francis taciz vakalarının soruşturulmasını engelleyen 'papalık sırrı'nı feshetti - Son Dakika Dünya

Papa Francis taciz vakalarının soruşturulmasını engelleyen 'papalık sırrı'nı feshetti

7 saat önce

Papa Francis rahiplerin seks ve taciz skandallarının emniyet güçlerince araştırılmasını ve soruşturulmasını engelleyen ve bu sebeple pedofilleri koruduğu, kurbanları suskunluğa zorladığı düşünülen 'Papalık Sırları'nı feshettiğini duyurdu

Papa Francis taciz vakalarının soruşturulmasını engelleyen 'papalık sırrı'nı feshetti, System.String[]

Papa Francis rahiplerin seks ve taciz skandallarının emniyet güçlerince araştırılmasını ve soruşturulmasını engelleyen ve bu sebeple pedofilleri koruduğu, kurbanları suskunluğa zorladığı düşünülen 'Papalık Sırları'nı feshettiğini duyurdu.


Francis tarafından hazırlanan yeni Vatikan kararnamesinde papalığa ait sırların kilisenin güvenliği, bütünlüğü ve mahremiyetini sağlamak adına var olmaya devam edeceği ancak taciz skandallarının ve iddialarının artık bu çerçeve içerisinde yer almayacağı belirtiliyor.

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Papa Francis, Vatikan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:25 
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