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Papa Francis Tayland'da konuştu: Kadın ve çocukların 'seks işçisi' olarak kullanılması durdurulmalı
6 saat önce
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Tayland'da yaptığı konuşmasında ülkedeki kadın ve çocukların seks işçisi olarak kullanılmasını kınayarak "bu kötü eylemlerin" kökünün kazınması gerektiğini söyledi. BM verilerine göre Tayland'da yaklaşık 125 bin "seks işçisi" çalışıyor
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Tayland'da yaptığı konuşmasında ülkedeki kadın ve çocukların "seks işçisi" olarak kullanılmasını kınayarak "bu kötü eylemlerin" kökünün kazınması gerektiğini söyledi.
Ülkenin başkenti Bangkok Ulusal Stadyumu'ndaki dini ayine katılan Papa'ya ülkenin sadece yüzde birini oluşturan Katolik Hristiyanların ilgisi büyük oldu. Törene binlerce Taylandlı Hristiyan katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:49
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