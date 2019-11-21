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Papa Francis Tayland'da konuştu: Kadın ve çocukların 'seks işçisi' olarak kullanılması durdurulmalı
6 saat önce
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Tayland'da yaptığı konuşmasında ülkedeki kadın ve çocukların seks işçisi olarak kullanılmasını kınayarak "bu kötü eylemlerin" kökünün kazınması gerektiğini söyledi.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Tayland'da yaptığı konuşmasında ülkedeki kadın ve çocukların seks işçisi olarak kullanılmasını kınayarak "bu kötü eylemlerin" kökünün kazınması gerektiğini söyledi. BM verilerine göre Tayland'da yaklaşık 125 bin "seks işçisi" çalışıyorView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:00
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