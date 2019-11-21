Papa Francis Tayland'da konuştu: Kadın ve çocukların 'seks işçisi' olarak kullanılması durdurulmalı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Tayland'da yaptığı konuşmasında ülkedeki kadın ve çocukların seks işçisi olarak kullanılmasını kınayarak "bu kötü eylemlerin" kökünün kazınması gerektiğini söyledi. BM verilerine göre Tayland'da yaklaşık 125 bin "seks işçisi" çalışıyorView on euronews