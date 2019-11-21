Son Dakika Haberleri: Papa Francis Tayland'da konuştu: Kadın ve çocukların 'seks işçisi' olarak kullanılması durdurulmalı
Son Dakika Dünya Papa Francis Tayland'da konuştu: Kadın ve çocukların 'seks işçisi' olarak kullanılması durdurulmalı - Son Dakika Dünya

Papa Francis Tayland'da konuştu: Kadın ve çocukların 'seks işçisi' olarak kullanılması durdurulmalı

6 saat önce

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Tayland'da yaptığı konuşmasında ülkedeki kadın ve çocukların seks işçisi olarak kullanılmasını kınayarak "bu kötü eylemlerin" kökünün kazınması gerektiğini söyledi.

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Tayland'da yaptığı konuşmasında ülkedeki kadın ve çocukların seks işçisi olarak kullanılmasını kınayarak "bu kötü eylemlerin" kökünün kazınması gerektiğini söyledi. BM verilerine göre Tayland'da yaklaşık 125 bin "seks işçisi" çalışıyorView on euronews

Papa Francis Tayland'da konuştu: Kadın ve çocukların 'seks işçisi' olarak kullanılması durdurulmalı

Birleşmiş Milletler, Papa Francis, Tayland, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:00 
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