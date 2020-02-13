Papa Francis'ten din adamı sıkıntısı yaşanan yerlerde evli erkeklerin rahip olabilmesi teklifine ret - Son Dakika
Son Dakika Dünya Papa Francis'ten din adamı sıkıntısı yaşanan yerlerde evli erkeklerin rahip olabilmesi teklifine ret - Son Dakika Dünya

Papa Francis'ten din adamı sıkıntısı yaşanan yerlerde evli erkeklerin rahip olabilmesi teklifine ret

6 saat önce

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Afrika kıtası ve Amazonlar gibi din adamı sıkıntısı çekilen uzak bölgelerde evli erkeklerin rahip olarak görev yapmasının önünü açacak teklifi reddetti.

Papa Francis'ten din adamı sıkıntısı yaşanan yerlerde evli erkeklerin rahip olabilmesi teklifine ret, System.String[]

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Afrika kıtası ve Amazonlar gibi din adamı sıkıntısı çekilen uzak bölgelerde evli erkeklerin rahip olarak görev yapmasının önünü açacak teklifi reddetti.


83 yaşındaki Papa daha önceki açıklamalarında söz konusu bölgelere atanacak rahiplerin yalnız kalmamaları için evlenmelerine izin verilebileceğini açıklamıştı.

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Papa Francis, Afrika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:30 
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