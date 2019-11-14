Son Dakika Haberleri: Papa Francis'ten Facebook, Apple ve Google'dan çocuk pornosu ile mücadele çağrısı
Son Dakika Dünya Papa Francis'ten Facebook, Apple ve Google'dan çocuk pornosu ile mücadele çağrısı - Son Dakika Dünya

Papa Francis'ten Facebook, Apple ve Google'dan çocuk pornosu ile mücadele çağrısı

7 saat önce

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Facebook, Apple, Google ve diğer teknoloji şirketlerinden internet ortamındaki karşı mücadele etme çağrısında bulundu. Katolik lider ayrıca, açıklamasında çocukların pornografiye erişiminin önlenmesini istedi

Papa Francis'ten Facebook, Apple ve Google'dan çocuk pornosu ile mücadele çağrısı, System.String[]

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Facebook, Apple, Google ve diğer teknoloji şirketlerinden internet ortamındaki çocuk pornografisine karşı mücadele etme çağrısında bulundu. Katolik lider ayrıca, açıklamasında çocukların pornografiye erişiminin önlenmesini istedi.


Vatikan'da dini liderler ve teknoloji temsilcilerinin katıldığı bir konferansta konuşan Papa Francis, teknolojinin çok çabuk geliştiğini, yasaların da buna ayak uydurmakta zorlandığını ifade etti.

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Papa Francis, Facebook, Google, Apple, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:31 
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