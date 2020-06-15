Papa Francis'ten gençlere koronavirüs eleştirisi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, koronavirüs (Covid-19) salgına ilişkin yaptığı açıklamada, insanların yaşlılara, haysiyetlerine ve kırılganlıklarına saygı gösterecek kadar nazik olmadığını gösterdiğini ifade etti.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'ten koronavirüs açıklaması geldi. Papa'nın hedefinde gençler vardı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Papa Francis, "Covid-19 salgını, genç insanların yaşlılara, haysiyetlerine ve kırılganlıklarına uygun saygı gösterecek kadar iyi organize olamadıklarını" ifade ederek, "Yaşlılara ilgilenilmezse, gençlerin de geleceği yoktur" dedi.