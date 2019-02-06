Papa Francis'ten İtiraf

Papa Francis, rahibelerin rahipler ve piskoposlar tarafından cinsel tacize uğradığını itiraf etti.

Papa Francis, rahibelerin rahipler ve piskoposlar tarafından cinsel tacize uğradığını itiraf etti. Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Vatikan'a dönerken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Papa rahibelerin cinsel tacize uğradığını kabul ederek, "Hala bu tarz istismarların yapıldığına inanıyorum" dedi. Papa, kilisenin bu konudaki çalışmalarını sürdürdüğünü ancak sorunun hala devam ettiğini ifade etti. Vatikan'da cinsel taciz skandalları bir çok kez gündeme gelmişti. Papa, Ağustos 2018'de ABD'deki taciz skandalının ardından dünyadaki tüm Katoliklere yönelik bir mektup yazarak, kilisedeki cinsel taciz vahşetini kınadığını belirtmişti.



(Serkan Bayar/İHA)

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