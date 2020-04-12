Papa Francis'ten Paskalya mesajı: Fakir ülkelerin borçlarını silin, çatışmalara son verin | Video

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Covid-19 salgını yüzünden fakir ülkelerin borçlarının silinmesi, çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edilmesi ve bazı ülkelere uygulanan uluslararası yaptırımların hafifletilmesi çağrısında bulundu.View on euronews