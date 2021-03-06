Son dakika gündem: - Papa Francis'ten Irak'ta önemli mesajlar: "Terör ve şiddet, dinden kaynaklanmıyor" - Son Dakika

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- Papa Francis'ten Irak'ta önemli mesajlar: "Terör ve şiddet, dinden kaynaklanmıyor"

NASIRİYE - Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, tarihi Irak ziyareti kapsamında Nasıriye'deki Ur antik kentinde Hristiyan ve Müslüman din adamlarıyla bir araya geldiği programda, Irak'ın terör yüzünden çok acı çektiğini belirterek, "Terör ve şiddet, dinden kaynaklanmıyor" dedi.

Katoliklerin Ruhani lideri Papa Francis, tarihi Irak ziyaretinin ikinci gününde Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Nasıriye'de bulunan Ur antik kentinde Hristiyan ve din adamlarıyla bir araya geldi. Programda konuşma yapan Papa, Irak'ın terör yüzünden çok acılar çektiğini ifade etti. Terör örgütlerinin Irak'a saldırdığında ülke tarihinin bir bölümünü oluşturan kiliselerin ve manastırların zarar gördüğünü belirten Papa, "Ancak o karanlık dönemde güneş doğdu ve Hıristiyanlarla Müslümanlar birlikte barışı inşa ederek bu aşamayı geçmeyi başardılar" ifadelerini kullandı.

Irak'ın maruz kaldığı savaşlar yüzünden yıkma uğradığını hatırlatan Papa Francis, "Bu ülkede savaş büyük yıkıma yol açtı. Herkes bunun acısını çekti, özellikle de Yezidiler. Çok sayıda Yezidi öldürüldü, kadın ve çocukları şiddete maruz kaldı" dedi.

Tüm dinleri teröre karşı durmaya çağıran ve terör konusunda önemli mesajlar veren Papa, "Babamız İbrahim Peygamberin doğduğu bu diyarda iman başladı. Terör ve şiddet, dinden kaynaklanmıyor. Şunu da unutmayalım, terör dini istismar ediyor. Dini alet edenlere karşı çıkmak bizim elimizde" şeklinde konuştu.