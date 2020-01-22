Papa Francis, Vatikan'a Türk iktisatçı atadı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Papa Francis, Vatikan'a Türk iktisatçı atadı - Son Dakika Dünya

Papa Francis, Vatikan'a Türk iktisatçı atadı

20 dakika önce

Papa Francis, Türk İktisatçı Dani Rodrik'i Vatikan'da bulunan Papalık Sosyal Bilimler Akademisi'ne atadı. Profesör Doktor Rodrik, 1982 yılından beri Harvard Üniversitesi'nde ekonomi politikası dersleri veriyordu

Papa Francis, Vatikan'a Türk iktisatçı atadı, System.String[]

Papa Francis, Türk İktisatçı Dani Rodrik'i Vatikan'da bulunan Papalık Sosyal Bilimler Akademisi'ne atadı.


Profesör Doktor Rodrik, 1982 yılından beri Harvard Üniversitesi'nde Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikası dersleri veriyordu.

Euronews.com'da Görüntüle

Papa Francis, Dani Rodrik, Vatikan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, Türkiye'den çekiliyor mu? İncirlik'te çalışan 424 Türk işçinin çıkışı verildi
Çin'de ortaya çıkan yeni virüs ABD'ye sıçradı NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye olmasaydı DEAŞ'ı bitiremezdik Meghan Markle ve Prens Harry, izinsiz çekilen fotoğrafları için yasal uyarıda bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 08:23:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Papa Francis, Vatikan'a Türk iktisatçı atadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]