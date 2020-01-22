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Papa Francis, Vatikan'a Türk iktisatçı atadı
20 dakika önce
Papa Francis, Türk İktisatçı Dani Rodrik'i Vatikan'da bulunan Papalık Sosyal Bilimler Akademisi'ne atadı. Profesör Doktor Rodrik, 1982 yılından beri Harvard Üniversitesi'nde ekonomi politikası dersleri veriyordu
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:02
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