Papa Francis Vatikan'da ilk üst düzey kadın yöneticiyi atadı

Vatikan üst düzey bir göreve ilk kez kadın yönetici atadı. Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Vatikan Devletler Arası İlişkiler Sekreterliğinin (Dışişleri Bakanlığı) çok taraflı ilişkilerden sorumlu müsteşarlığına Avukat Francesca Di Giovanni'yi getirdi.



Di Giovanni, Papa'nın kararıyla Vatikan bürokrasisinde üst makama gelen ilk kadın yönetici oldu. Vatikan Devletler Arası İlişkiler Sekreterliğinde yaklaşık 27 yıldır çalışan Di Giovanni, Vatikan yayın organı Radio Vaticana'ya verdiği demeçte bu atamanın kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi.