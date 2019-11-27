Son Dakika Haberleri: Papa Francis, Vatikan'ı sarsan yolsuzluk skandalının ardından Mali Müfettişi'ni değiştirdi
Son Dakika Dünya Papa Francis, Vatikan'ı sarsan yolsuzluk skandalının ardından Mali Müfettişi'ni değiştirdi - Son Dakika Dünya

Papa Francis, Vatikan'ı sarsan yolsuzluk skandalının ardından Mali Müfettişi'ni değiştirdi

6 saat önce

Papa Francis, Vatikan'ı sarsan yolsuzluk skandalının ardından görev süresini yenilemediği Maliye Teftiş Müdürü'nün halefini seçti. 40 yıl boyunca İtalya Merkez Bankası'nda görev alan Carmelo Barbagallo, 5 yıllık görev süresini dolduran İsviçreli Rene Bruelhart'ın yerine göreve getirildi.

Papa Francis, Vatikan'ı sarsan yolsuzluk skandalının ardından Mali Müfettişi'ni değiştirdi, System.String[]

Papa Francis, Vatikan'ı sarsan yolsuzluk skandalının ardından görev süresini yenilemediği Maliye Teftiş Müdürü'nün halefini seçti. 40 yıl boyunca İtalya Merkez Bankası'nda çeşitli kademelerde görev alan Carmelo Barbagallo, 5 yıllık görev süresini dolduran İsviçreli Rene Bruelhart'ın yerine göreve getirildi.


Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, bir hafta önce 5 yıllık görev süresi sonra eren Rene Bruelhart'tan boşalan Mali Teftiş Müdürlüğü görevine İtalya Merkez Bankası'nın finans ve bankacılık denetim direktörü Carmelo Barbagallo'yu getirdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Merkez Bankası, Papa Francis, Vatikan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:56 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meksika'da bir çiftlik ile yakınındaki çukurda 14 ceset bulundu
Sosyal medyada alay konusu oldu! Trump'tan montajlı Rocky paylaşımı Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, canlı yayında depreme yakalandı İran, protestolarla ilgili bilgi sızdırdığını iddia ettiği 8 CIA ajanını gözaltına aldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 00:12:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Papa Francis, Vatikan'ı sarsan yolsuzluk skandalının ardından Mali Müfettişi'ni değiştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]