Papa Franciscus, Bae'de Düzenlenen İlk Ayini Yönetti
1 saat önce
ABU Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, ilk kez Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda düzenlenen ayini yönetti.
ABU Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan
Devlet Başkanı Papa Franciscus
, ilk kez Körfez
ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri
'nin (BAE) başkenti Abu Dabi
'deki Zayed Sports City Stadı'nda düzenlenen ayini yönetti.
Arap basınında, Papa Franciscus'un, Zayed Sports City Stadı'nda onbinlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini yönettiğini gösteren görüntüler yayınlandı.
BAE resmi haber ajansı WAM'ın dünkü haberinde, Papa Franciscus'un, Zayed Sports City Stadı'nda düzenleyeceği ayine dünyanın farklı yerlerinden 135 binden fazla kişinin katılacağı belirtilmişti.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın daveti üzerine ilk kez Körfez ülkelerinden biri olan BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye önceki gün gelmişti.
Papa Franciscus, bu ziyaretiyle Körfez bölgesini ziyaret eden ilk papa oldu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:13 Kaynak: AA
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Ülkedeki Siyasi Krizin Çözümü İçin Papa'dan Yardım İstedi
Meral Akşener: Cumhurbaşkanı'na Laf Söyletmeyiz
AK Parti'ye Geçen Milletvekili Tamer Akkal'ın Danışmanı, "Utanç Duyarım" Diyerek İstifa Etti
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile Görüşüp Meclis Başkanlığı Seçimi ile İlgili Adımları Atacağız