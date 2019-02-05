Son Dakika Haberleri: Papa Franciscus, Bae'de Düzenlenen İlk Ayini Yönetti

Papa Franciscus, Bae'de Düzenlenen İlk Ayini Yönetti

1 saat önce

ABU Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, ilk kez Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda düzenlenen ayini yönetti.

Papa Franciscus, Bae'de Düzenlenen İlk Ayini Yönetti, System.String[]
ABU Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, ilk kez Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda düzenlenen ayini yönetti.

Arap basınında, Papa Franciscus'un, Zayed Sports City Stadı'nda onbinlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini yönettiğini gösteren görüntüler yayınlandı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın dünkü haberinde, Papa Franciscus'un, Zayed Sports City Stadı'nda düzenleyeceği ayine dünyanın farklı yerlerinden 135 binden fazla kişinin katılacağı belirtilmişti.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın daveti üzerine ilk kez Körfez ülkelerinden biri olan BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye önceki gün gelmişti.


Papa Franciscus, bu ziyaretiyle Körfez bölgesini ziyaret eden ilk papa oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:13 Kaynak: AA

Abu Dabi, Körfez, Papa Franciscus, Güncel
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