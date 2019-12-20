Papa Franciscus, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - Son Dakika
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Papa Franciscus, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

6 saat önce

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Papa Franciscus, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü, System.String[]

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.


Vatikan'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Papa Franciscus'un Guterres'e, Vatikan'ın BM'nin dünya barışına yönelik taahhütlerini ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini dikkate aldığını aktardığı belirtildi.

İkilinin görüşmesinde, göç, insan ticareti, iklim değişikliği gibi güncel konuların da ele alındığı ifade edildi.


Vatikan'a yakın basın organlarında çıkan haberlerde de Papa ile Guterres arasında Apostol Sarayı'nda gerçekleşen görüşme 40 dakika sürdü.

Görüşmede, Papa'nın Guterres'e bu yılın barış mesajının bir kopyası ile El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile şubat ayında BAE'nin başkenti Abu Dabi'de imzaladığı aşırılıklarla mücadele için "İnsani Kardeşlik" belgesinin bir kopyasını verdiği belirtildi.

Papa ve BM Genel Sekreteri'nden ortak görüntülü mesaj

İkili, görüşmelerinin ardından ortak bir video mesaj yayımlarken, Papa, "Eşitsizlikler, adaletsizlikler, yoksulluk, dünyadaki açlık skandalı, susuzluktan ölen bebekler varken, kafamızı başka tarafa çeviremeyiz, çevirmemeliyiz." dedi.

Papa Franciscus, küçüklere yönelik suistimallerle de topyekun mücadele edilmesi gerektiğini vurgularken, dinin şiddet ve nükleer silahlar için kullanılmasına da karşı çıktığını belirtti.

Papa'nın mesajının ardından konuşan BM Genel Sekreteri Guterres de "Bu çalkantılı ve zor zamanlarda, barış ve uyum için bir arada olmalıyız." ifadesini kullandı.

Guterres, "Bilim dünyasının, bize gezegenimizi kurtarmak için gerekli olduğunu söylediği şey doğrultusunda, dünyadaki bütün ülkeleri 2050'ye kadar karbon nötralizasyonunu yerine getirmeye çağırıyorum." diye konuştu.

Antonio Guterres, iklim konusundaki aciliyetten, göçmenlerin durumuna, eşitsizliğe, silahsızlanmaya kadar verdiği mesajlardan dolayı Papa'ya teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:54 Kaynak: AA
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