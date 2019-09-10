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Papa Franciscus'dan İngiltere'ye, Chagos Takımadaları'nı iade çağrısı

1 saat önce

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, İngiltere'ye, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun aldığı karara uyarak, Hit Okyanusu'ndaki Chagos Takımadaları'nı Mauritius'a iade etme çağrısında bulundu.

Papa Franciscus'dan İngiltere'ye, Chagos Takımadaları'nı iade çağrısı, System.String[]

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, İngiltere'ye, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun aldığı karara uyarak, Hit Okyanusu'ndaki Chagos Takımadaları'nı Mauritius'a iade etme çağrısında bulundu.

Papa Franciscus, aralarında Mauritius'un olduğu 3 Afrika ülkesine yaptığı ziyaretin ardından uçakta gazetecilerin konuya ilişkin sorusuna yanıt verdi.

Eski sömürgeci ülke İngiltere'nin, BM'nin ve Uluslararası Adalet Divanı'nın hakemliğine saygı göstermesi gerektiğini belirten Papa Franciscus, genel kurul kararı kapsamında Chagos Takımadaları'nı Mauritius Cumhuriyeti'ne teslim etmesi gerektiğini kaydetti.

Papa Franciscus, "Tüm insanlık için adil olan maalesef her zaman ceplerimiz için adil olmayabiliyor ama yine de uluslararası kurumların kararlarına uymak zorundasınız." ifadesini kullandı.

Chagos Takımadaları sorunu

BM Genel Kurulu, bu yıl başında oy çokluğuyla aldığı kararda, Mauritius'un bağımsızlığını kazandığı 1968'den bu yana Chagos Takımadaları'nı kontrolünde bulunduran İngiltere'den "sömürge yönetimini" sonlandırması ve bölgeyi Mauritus'a iade etmesini talep etmişti.

Genel Kurul'daki oylama, Uluslararası Adalet Divanı'nın şubatta, İngiltere'nin bağımsızlık sürecinde Chagos Takımadaları'nı Mauritius'tan yasa dışı olarak kopardığı yönünde görüş bildirmesinin ardından yapılmıştı.

Chagos Takımadaları'nı "Britanya Hint Okyanusu Toprağı" olarak tanımlayan ve bölgenin hiçbir zaman Mauritius'a ait olmadığını savunan İngiltere ise takımadaların stratejik önemini gerekçe göstererek, BM'nin bağlayıcı olmayan kararlarına uymayacağını ilan etmişti.

Orta Çağ'da ilk kez Arap denizciler tarafından keşfedilen Mauritius ve çevresindeki takımadalara ilk kez 16. yüzyıl başında Portekizliler liman ve üsler kurmuştu. 17. yüzyılda Hollandalıların, 18. yüzyılda Fransızların, 19. ve 20. yüzyıllarda ise İngiltere'nin sömürgesi olan Mauritius, 1968'de bağımsızlığını kazanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:42 Kaynak: AA
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