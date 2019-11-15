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Papa Franciscus Ezher Şeyhi ile görüştü

6 saat önce

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile görüştü.

Papa Franciscus Ezher Şeyhi ile görüştü, System.String[]

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile görüştü.


Vatikan'daki görüşmede Papa Franciscus, Ezher Şeyhi Tayyib, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı Saif bin Zayed Al Nahyan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.


Vatikan'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Papa Franciscus ve Ezher Şeyhi arasındaki görüşmenin samimi geçtiği, tarafların, çocukların dijital dünyadan korunması temasına odaklandığı belirtildi.

Görüşmede, Papa'nın şubatta BAE'ye yaptığı ziyaret de değerlendirilirken, aynı ziyarette imzalanan aşırılıkla mücadele için "İnsani Kardeşlik Belgesi"nde belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamak için bir süre önce oluşturulan üst komitenin çalışmalarının ele alındığı kaydedildi.

Görüşmede, üst komitenin yeni üyesi olan eski Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü Irina Georgieva Bokova da Papa Franciscus'a tanıtıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:58 Kaynak: AA
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