Kaynak: AA

Kanada, Papa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Papa Franciscus, Kanada'da yatılı kilise okullarında istismar olayları nedeniyle yerlilerden özür diledi. - Son Dakika

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